Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (3)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yiğen - Güncel
 - Güncelleme:
Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (3)

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada Bakan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Milli sporcumuz Ata Yahşi'nin Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan diğer bir triatlon sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dilerim."

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), -


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Triatlon, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title