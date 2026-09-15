Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guadalajara Open'da ikinci tura yükseldi

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guadalajara Open'ın ilk turunda Belaruslu Iryna Shymanovich'i 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, Guadalajara Open'ın ilk turunda Belaruslu Iryna Shymanovich ile karşılaştı. 59 dakika süren mücadelede rakibine üstünlük sağlayan milli tenisçi, iki seti de 6-1 kazanarak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Sönmez, bu sonuçla turnuvada adını ikinci tura yazdırdı. Sönmez, ikinci turda turnuvanın iki numaralı seribaşı ABD'li Iva Jovic'le karşılaşacak.

Kaynak: ANKA