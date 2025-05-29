Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini gençlerle buluşturan Milli Teknoloji Zirvesi başladı

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini teknoloji tutkunu gençlerle buluşturan Milli Teknoloji Zirvesi, İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zirve, Baykar ana sponsorluğunda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde İTÜ TEKNOFEST Kulübü tarafından İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

İki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan zirvede, alanında uzman isimler konuşma yaparak deneyimlerini paylaşacak. Konuşmaların yanı sıra etkinlik alanında kurdukları stantlarıyla çok sayıda savunma sanayi firması ürünlerini ziyaretçilere tanıtıyor.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, açılışta yaptığı konuşmada, ilkini gerçekleştirdikleri Milli Teknoloji Zirvesi'nin T3 Vakfı açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, organizasyonun İstanbul'un fethinin yıl dönümünde düzenleniyor olmasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Üreten bir toplum olmak için hayal kuran, sorgulayan, okuyan, araştıran, geliştiren ve sonuca ulaşan bireylerin gerektiğini anlatan Hıdır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Pek çok yenilikçi başlık alanında uzman isimlerle ele alınacak"

Hıdır, T3 Vakfı olarak bilim ve teknoloji alanında gençliğe yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk Üniversitesi olarak da bilinen Keşif Kampüsü projemizde gençlerimiz, çocuklarımız, doğayı, bilimi bütüncül bir bakış açısıyla öğreniyor. Bilim merkezlerimizde teleskopla gökyüzünü izliyor, roket tasarlıyor, matematikten bilime birçok farklı alanda keşfediyorlar. DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizde 11 farklı başlıkta uzun soluklu teknoloji eğitimleri veriyoruz.

T3 Girişim Merkezi'miz gençlerimizin fikirlerinin girişimlere dönüştüğü, girişimlerin dünyaca ünlü global ölçekte girişim topluluğuna çıktığı bir noktada desteklerini sunuyor. Take Off Girişim Zirvesi'yle birlikte dünyanın dört bir yanından girişimcilerle onları buluşturuyor, teknoloji liderleriyle bir araya gelme fırsatı sunuyoruz."

Tüm bu çalışmaların en büyük vitrininin dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST olduğuna dikkati çeken Hıdır, bu yıl 1 milyon 250 binden fazla yarışmacının başvurduğu bu büyük buluşmanın sadece bir festival değil, aynı zamanda bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

Hıdır, Milli Teknoloji Zirvesi'nin de bu vizyonun çok kıymetli bir parçası olduğuna değinerek, "İki gün boyunca kuantum teknolojilerinden nükleer bilimlere, girişimcilikten yapay zekaya, uzay araştırmalarından dijital sanata kadar pek çok yenilikçi başlık alanında uzman isimlerle ele alınacak. Bu zirvede belki bir tohum atılacak ve yıllar sonra Türkiye'nin çığır açan teknolojisi o tohumdan doğacak." diye konuştu.

"Teknolojik açıdan kendi kendine yetebilmek çok önemli"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da bugünkü dünyada teknolojik açıdan kendi kendine yetebilmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden kısa bir dönem içinde yüzde 80'lere çıkmış olması Milli Teknoloji Hamlesi'nin eyleme dönüşen önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu bizim başardıklarımız ama başarmamız gerekenler de var. Yüzde 80'lere geldiğimiz aşamadan itibaren tam bağımsızlık demek onu yüzde 100'e çıkarmak demek. İşte o yüzden bu zirve çok kıymetli." dedi.

Mandal, Türkiye'nin teknolojileri artık geliştiren ve tasarlayan bir ülke konumuna yükseldiğini ve bu teknolojilerin Türkiye'nin diplomasi alanında da elini güçlendirdiğine değinerek, "Cumhurbaşkanımız bir devlet başkanıyla oturduğu zaman artık konuşulan konular sadece ticaret hacmi gibi konular değil. Bunlar tabii ki çok kıymetli ama artık masada teknoloji de konuşuluyor." diye konuştu.

TEKNOFEST'lerle yaşanan dönüşümü anlatan Mandal, ilk TEKNOFEST'lerde yapılan teknolojilerin izlendiği bir durumun olduğunu ancak sonraki TEKNOFEST'lerde gençlerin bizde bu teknolojileri yapabiliriz dedikleri bir sürece geçildiğinin altını çizdi.

"Gençliğin potansiyelini harekete geçirecek ilham dolu oturumlara şahitlik edeceğiz"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz ise Milli Teknoloji Zirvesi'nin, gençlerin milli teknoloji seferberliğine nasıl yürekten sahip çıktığının en güçlü kanıtı olduğunu belirtti.

İTÜ TEKNOFEST Kulübü gibi Türkiye'nin dört bir yanında kurulan TEKNOFEST kulüplerinin proje üreten, yenilikçi fikirler geliştiren, takım kurmaya çalışan bir gençlik hareketinin merkezine dönüştüğünü anlatan Saymaz, şunları kaydetti:

"İki gün boyunca kuantum teknolojisinden yapay zekaya, uzay biliminden dijital sanata kadar pek çok başlıkta alanında uzman isimleri dinleyecek, gençliğin potansiyelini harekete geçirecek ilham dolu oturumlara hep birlikte şahitlik edeceğiz. Güzel bir tevafuktur ki 29 Mayıs gibi anlamlı bir günde, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde birlikteyiz. Fatih Sultan Mehmet'in çağının ötesine geçen vizyonu, ilim ve teknikle kurduğu bağ bugün bizlerin de gençlerin de yolunu aydınlatıyor."

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik kapsamında çok sayıda panel gerçekleştirilecek. Zirve yarına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.