Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmzalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkanlar dahilinde istihdamını sağlamak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; her iki bakanlık temsilcileri Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldi.

Toplantıya Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş katıldı. Görüşmede, Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) düzenledikleri toplantılarda aldıkları kararlar ve yapılacak işlemler, protokol çerçevesinde görüşülerek değerlendirildi. Toplantıda, protokol kapsamındaki okulların 9'uncu sınıf öğrencileri, başarı kriterlerine bağlı ve belirli kontenjan dahilinde burslu öğrenci kapsamına alındı. Buna göre her öğrenciye asgari ücretin yüzde 30'u oranında Ocak 2024 tarihi itibarıyla ve 9 ay süresince aylık burs ödemesi yapılacak. Diğer yandan burslu öğrencilerin bursluluk şartlarını koruyup okullarından mezun olmaları halinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmeleri konusu müzakere edildi.

Protokolde yer alan hükümlerin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak PDK toplantılarının ikincisi ise Nisan ayı içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak.