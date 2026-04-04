MSB'den NATO'nun 77. yıl dönümünü kutlama mesajı Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin ittifaktaki rolünü ve görevlerini vurguladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından bu yana aktif bir üye olduğu ifade edildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz NATO'nun kuruluşunun 77'nci yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemiz İttifak'a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin hazırlanan podcastler için MSB Mobil uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek