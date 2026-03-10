Haberler

Msb: "Mehmetçik, 'İlk Mektubum' Projesi Kapsamında Okulları Ziyaret Etti"

Güncelleme:
MSB, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nın 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul ziyaretleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Proje, çocukların Mehmetçik'e olan sevgisini artırmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nın, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında çeşitli ilkokul ve ortaokulları ziyaret ettiğini açıkladı.

MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İskenderun Deniz Üs Komutanlığımıza bağlı Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığımız, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında Samankaya Muti - Zöhre Mahanoğlu İlkokulu, Gümüşgöze ve Aknehir İlkokulları ve Ortaokullarını ziyaret etti" bilgisini verdi.

Paylaşımda, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve umut, yarınlara olan inancımızı bir kez daha güçlendirdi" denildi.

Kaynak: ANKA
