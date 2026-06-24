Haberler

Bosna'da Mehteran Birliği Konseri

Bosna'da Mehteran Birliği Konseri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da verdiği konser büyük ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da verdiği konser büyük ilgi gördü.

Mehteran Birliği, marşlar çalarak Ferhadiye Caddesi'nden konser verecekleri Başçarşı Meydanı'na geldi.

Yol boyunca Boşnaklar, Mehteran Birliğine sevgi gösterisinde bulundu.

Bosna Herseklilerin yanı sıra şehirde bulunan Türk ve yabancı turistler mehter takımına yoğun ilgi gösterirken birçok kişi de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehteran Birliği, Başçarşı Meydanı'nda "Genç Osman Marşı", "Sehidski Rastanak (Şehide Ağıt)" ve "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça eserleri de seslendirdi.

Boşnaklar için önemli bir eser olan ve 1992-1995'teki Bosna Savaşında şehit düşenler için yazılan Sehidski Rastanak'ın icrası sırasında bazı vatandaşların duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Mehter takımının konseri, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'te başka şehirlerde ve Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasa taslağının detayları
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı

İlk vaka geldi! Bir ilçemizde kuduz karantinası başladı

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu