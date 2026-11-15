Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"43 yıl önce bağımsızlığını tüm dünyaya ilan eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA