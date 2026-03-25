MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları'nda gençlerle buluşacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Gaziantep ve Adana'da gençlerle bir araya gelecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep ve Adana'da Bölgesel Kariyer Fuarları düzenleneceği belirtildi.

Gençlere, Bakanlığın personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri hakkında bilgi verileceği aktarılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı olarak Bölgesel Kariyer Fuarları'nda gençlerimizle buluşuyoruz. Gaziantep ve Adana'da gençlerimize personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerimizi anlatacağız. Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz de Adana'daki fuarda gençlerimizle bir araya gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, yarın ve öbür gün Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenecek "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" ile 30-31 Mart'ta Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleşecek "Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı"nda yer alacak stantlarına tüm gençleri davet etti.