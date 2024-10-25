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Milli Savunma Bakanlığı: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye YPG PKK

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