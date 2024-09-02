Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali ve Enerji Bakanlarıyla Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanı Alparslan Bayraktar Muhammed Nur Yaşar Güler Diplomasi Politika Güncel Enerji Somali

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi? Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amed Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi, bonservisi ne kadar? Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 2-3 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Narin Güran olayı! Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim? 2-3 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title