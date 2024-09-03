Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı'nı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti. Kabulde, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.