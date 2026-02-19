Bakan Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Grynkewich'i Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: ANKA