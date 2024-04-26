Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde incelemelerde bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlere devam ediyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Daha sonra yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne giden Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, hastaneye ilişkin bilgi aldı.