Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile buluştu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, emekliye ayrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, emekliye ayrılmasından dolayı veda ziyaretleri gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.