Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İstanbul Tersanesi'nde İncelemelerde Bulundu

(İSTANBUL) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sırasında Dizayn Proje Ofisi'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi aldı ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restorasyonu yapılan Savarona'da incelemelerde bulundu" denildi.