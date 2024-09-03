Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim yılı açılış törenine katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da bulunan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitim yılı açılış törenine katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da törende hazır bulundu. Güler, komandolarla bir araya gelerek yeni eğitim yılında başarılar diledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da konuşlu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki eğitim yılı açılış törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.
Güler ve beraberindeki komutanlar, en zorlu görevleri başarıyla yerine getiren komandolarla bir araya gelerek, yeni eğitim yılında başarılar diledi.