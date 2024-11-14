Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey'i Ankara'da resmi bir törenle karşıladı. İki bakan, marşların çalınmasının ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Healey'i, Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.
Healey, iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.