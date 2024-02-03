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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Balıkesir'de İncelemelerde Bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'deki temasları kapsamında Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki törenin ardından Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'deki temasları kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki törenin ardından Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelen Güler, ardından 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçti. Askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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