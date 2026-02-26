Milli Savunma Bakanı Güler, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar da yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi."
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal