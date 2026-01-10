Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye'deki son gelişmeleri görüştü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
