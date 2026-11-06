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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Khmara ile güvenlik konusunu görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Güler'in, Yevgeni Khmara ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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