Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Ebu Kasra ile görüştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Ebu Kasra ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
title