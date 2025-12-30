Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Na'san'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san ile Ankara'da bir araya geldi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
