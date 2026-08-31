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Bakan Güler, Pakistanlı Komutan Munir ile İstanbul'da Görüştü

Bakan Güler, Pakistanlı Komutan Munir ile İstanbul'da Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı öncesi ikili savunma iş birliği ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ilki, bugün İstanbul'da yapılacak.

Toplantı öncesinde ikili görüşmelere devam eden Güler, bu kapsamda, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile görüştü.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA
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