Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Güler ve konuk Bakan Al Sani, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmede, Güler'in beraberinde Bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Musa Heybet de yer aldı.