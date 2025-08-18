Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Devir-Teslim Törenine Katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde, Genelkurmay Başkanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun görevini Orgeneral Metin Tokel'e devrettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel