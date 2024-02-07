Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü. Bakan Güler, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.
- Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü
ERBİL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.