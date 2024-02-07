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Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü. Bakan Güler, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.

- Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü

ERBİL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Yaşar Güler Güvenlik Politika Güncel Haberler

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