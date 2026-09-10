Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'den gelen yerel yöneticilerle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile Hakkari'den gelen yerel yöneticilerle görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile Hakkari'den gelen yerel yöneticileri kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA