Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler'den Teğmen İhraçları Üzerine Açıklama

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' diye bağıran teğmenlerin ihracı ile ilgili tartışmalara yanıt verdi. Güler, geçen yıl aynı durumda olan teğmenlere hiçbir soru sorulmadığını ifade etti.

Haber: Melis YILDIRIM - Ogün AKKAYA

(TBMM) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan tartışma üzerine, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda mevzuattan kaldırılan yemini ederek "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihracına ilişkin, "Bir, geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirisine, 'Atatürk'ün askerleriyiz' dediği için hiçbir soru sorulmadı. İki, 'neden kılıç çektiniz' diye hiçbir soru sorulmadı. Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin'. Böyle bir hakkı var mı" ifadelerini kullandı. Muhalefetten bir milletvekilinin, konunun özü Mustafa Kemal Kemal'in askerleriyizdir. Bunların kenarında dolaşmayın" ifadeleri üzerine Güler, "Değildir" yanıtını verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay raporları görüşülüyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin'in konuşması esnasında "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili, "Devam ediyorlar konuşmalarında, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenleri tasfiye edip Atatürk düşmanlarını Silahlı Kuvvetler bünyesinde tutuyorsunuz' diyorlar. Arkadaşlar, geçen sene de bu konuyu burada işledik. Kimse 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye orduyla ilişiği kesilmedi. Bu defalarca konuşuldu. Ordunun temelinde disiplin var" ifadeleri üzerine muhalefet sıralarından eleştiriler yükseldi. Bunun ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şunları söyledi:

"Bir, geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirisine, 'Atatürk'ün askerleriyiz' dediği için hiçbir soru sorulmadı. İki, 'neden kılıç çektiniz' diye hiçbir soru sorulmadı. Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girdi. Bu tören bittiği anda, tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin'. Böyle bir hakkı var mı? Oradaki ailelerin ve çocukların..."

Muhalefet milletvekillerinin eleştirileri üzerine Güler, "Bunlar düşünüldüğü için bizim terörle mücadele 45 sene sürer, bilmem ne başka bir olayda olursa 55 sene sürer. İşte bu oradaki bir teğmenin orada beş yıldır bekleyen annesinin, babasının, çocuklarının yanından çağırma hakkı var mı" dedi.

Bir milletvekilinin, "Konunun özü Mustafa Kemal Kemal'in askerleriyizdir. Bunların kenarında dolaşmayın" demesi üzerine Güler, "Değildir" yanıtını verdi. Başka bir milletvekili ise, "Bunun terörle bitmemesi ile ne alakası var" sorusunu yöneltti.

Kaynak: ANKA / Güncel
