Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gitti.

Meçhul Asker Anıtı'na ve İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Güler'e, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.