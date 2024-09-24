Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024) için Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.