Milli Savunma Bakanı Güler, SACEUR Orgeneral Grynkewich ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich'i kabul etti. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı belirtildi.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek