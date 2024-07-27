Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Büyükelçisi Jeff Flake'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde ABD Savunma ve Kara Ataşesi Albay John J. Myers ile ABD Hava Ataşesi Albay Christian Lichterin de yer aldı.