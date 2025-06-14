Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Endonezya ve Pakistan ile Savunma Görüşmeleri Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Endonezya'nın Cakarta kentinde Indo Defence-2025 Fuarı'na katılarak, Endonezya ve Pakistan'ın savunma yetkilileriyle önemli görüşmeler yaptı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Indo Defence-2025 Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj ile görüştü. Ayrıca, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Cakarta Büyükelçiliğimizi ziyaret etti ve ASELSAN'ın Endonezya Temsilcilik Ofisinin açılış törenine katıldı."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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