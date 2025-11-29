Haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile Milli Savunma Bakanlığında Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı. Karar ile birlikte İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı ve yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı. Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı. Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığı'nda ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Humman Şen atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
