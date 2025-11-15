Milli Saraylar 100. yılında dünyanın en seçkin müze yöneticilerini İstanbul'da buluşturuyor

Milli Saraylar Başkanlığı, 24-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız saraylarında düzenleyeceği "Milli Saraylar'ın Yüzyılı" isimli uluslararası sempozyum ile 27 ülkeden 109 üst düzey temsilciyi İstanbul'da bir araya getiriyor. Sempozyum, Türkiye'de saray müzeciliği alanında bugüne kadar yapılan en kapsamlı uluslararası buluşma olma özelliğini taşıyor.

2025 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlayan Milli Saraylar Başkanlığı, tarihi ve kültürel miras yönetimi alanındaki bir asırlık birikimini, "Milli Saraylar'ın Yüzyılı" başlıklı uluslararası sempozyum aracılığıyla dünya müzecilik sahnesine taşıyacak. 27 ülkeden 109 üst düzey yöneticinin katılacağı programda 95 bildiri sunulacak. Milli Saraylar'ın 2018 yılında doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla başlayan yeni dönemde, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Edirne Sarayı ve Ankara Palas gibi pek çok tarihi yapı tek çatı altında buluştu. Böylece Osmanlı saray mirası, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaya başlandı.

DARPHANE-İ AMİRE YERLEŞKESİ İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Sempozyum, Milli Saraylar'ın kurumsal birikimini ve kapasitesini dünya müzecilik çevrelerinin gündemine taşıyacak önemli bir platform oluşturacak. Sempozyumun Topkapı Sarayı'ndaki oturumları, tarihinde ilk defa kamuoyuna açılacak olan Darphane-i Amire yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Darphane i Amire bölgesinde bilim kurulu öncülüğünde yürütülen projelerle birkaç ay içinde dünya çapında dört yeni müzenin ziyarete açılacağı müjdesini veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, sempozyumun Milli Saraylar'ın ulaştığı seviyeyi uluslararası alanda paylaşmak için önemli bir fırsat sunacağını dile getirdi. Yıldız, Topkapı Sarayı'nın eşsiz porselen, silah, hat ve sanayi koleksiyonlarında hazine niteliğinde on binden fazla taşınabilir eserin ziyaretçilerle buluşacağını da sözlerine ekledi.

VERSAILLES'DAN PEKİN'E, UFFIZI'DEN TOPKAPI'YA ÜST DÜZEY KATILIM

"Milli Saraylar'ın Yüzyılı" sempozyumu Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyadan saray müzeleri, ulusal miras kurumları ve müzecilik alanında söz sahibi kuruluşları

İstanbul'da buluşturacak. Etkinlik kapsamında aralarında Versay Sarayı, Fontainebleau Sarayı, Prusya Sarayları ve Bahçeleri Vakfı, Birleşik Krallık Kraliyet Koleksiyonu Vakfı, İsveç Kraliyet Sarayları, Uffizi Galerileri ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği, İspanya Ulusal Miras Kurumu, Kore Ulusal Saray Müzesi, Tokyo Ulusal Müzesi, Pekin Saray Müzesi, Brezilya Ulusal Müzesi gibi dünyaca tanınan kurumların başkanları ve direktörleri yer alacak. Ayrıca müzecilik ve kültürel miras alanında küresel yönelimleri belirleyen ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi), ICCROM (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Çalışmaları Merkezi), ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) temsilcilerinin katılımı, sempozyumu uluslararası düzeyde önemli bir müzakere ve istişare platformu haline getirecek.

ÜÇ GÜN, ÜÇ SARAY, ÇOK BOYUTLU BİR PROGRAM

Sempozyum programı, Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız saraylarına yayılan oturumlarıyla saray mirasını farklı disiplinlerin merceğinden ele alacak.

24 KASIM 2025- DOLMABAHÇE SARAYI

Protokol konuşmaları ve açılış oturumu ile başlayacak olan sempozyumun ilk gününde, Milli Saraylar'ın 100 yıllık serüveni ve kurumun son dönemdeki kurumsal dönüşümü ele alınacak. Farklı ülkelerde sarayların hanedan konutundan müzeye dönüşüm süreçleri tartışılacak. Deprem sonrası güçlendirme uygulamaları, restorasyon projeleri ve iklim krizinin kültürel mirasa etkisi gibi başlıklar ele alınacak.

25 KASIM 2025- TOPKAPI SARAYI

Darphane yerleşkesinde gerçekleşecek oturumlarda, farklı ülkelerin saray müzelerinden örneklerle koruma, sergileme ve erişilebilirlik politikaları masaya yatırılacak. Arşiv belgelerinden hareketle Osmanlı mirasının bugüne uzanan etkileri değerlendirilecek. Milli Saraylar Porselen Müzesi gibi yeni müze projeleri ve çağdaş müze tasarımı örnekleri gündeme getirilecek. Günün sonunda bilimsel analizler,

konservasyon teknikleri ve sanat tarihi perspektifleri bir araya getirilecek.

26 KASIM 2025- YILDIZ SARAYI

Sempozyumun son günü Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerde sarayların yönetim modelleri, kurumsal yapılanma ve ziyaretçi politikaları karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Tarihi merkezlerin müzeye dönüştürülmesi, eğitim programları ve temsil pratikleri tartışılacak. Osmanlı saray bahçelerinden Avrupa saray parklarına uzanan örneklerle tarihteki ve günümüzdeki peyzaj, bitki dokusu, diplomasi ve kültürel etkileşim boyutları konuşulacak. Sempozyum, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ve uluslararası kurum temsilcilerinin katılacağı değerlendirme oturumu ile tamamlanacak.

MİRASI KORUMAK, BİLGİYİ PAYLAŞMAK, İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

"Milli Saraylar'ın Yüzyılı" sempozyumu, tarihi ve mimari mirasın konuşulduğu bir toplantının ötesine geçerek saray müzelerinin çağdaş müzecilik pratikleri içinde nerede durduğunu, koleksiyon, arşiv, kütüphane ve bahçe yönetiminin gelecek vizyonunu, sürdürülebilirlik, risk yönetimi ve iklim krizi başlıklarının saray mirasına etkilerini, yeni uluslararası iş birliği, ortak proje ve bilgi paylaşımı olanaklarını gündeme taşıyacak. Milli Saraylar Başkanlığı, bu sempozyumla birlikte Türkiye'nin saray mirasını yalnızca koruyan değil aynı zamanda bilimsel, kültürel ve uluslararası ölçekte yeniden üreten ve dünyayla paylaşan bir aktör olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.