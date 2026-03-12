Haberler

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'da kabri başında anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında törenle anıldı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında törenle anıldı.

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel dua etti.

Vali Davut Gül ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene katılan öğrenciler de Ersoy'un kabri başında dua okudu.

Vali Gül, törene katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Törene, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi