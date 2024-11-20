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Milli patates çeşitleriyle yerel tarım güçleniyor

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Milli patates çeşitleriyle yerel tarım güçleniyor Tokat'ta düzenlenen programla yerli üretimi desteklemek için çiftçilere "Başçiftlik Beyazı" ve "Güngörbey" cinsi milli patates çeşitlerine ait 20 ton tohumluk dağıtıldı.

Milli patates çeşitleriyle yerel tarım güçleniyor

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen programla yerli üretimi desteklemek için çiftçilere "Başçiftlik Beyazı" ve "Güngörbey" cinsi milli patates çeşitlerine ait 20 ton tohumluk dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Milli Patates Çeşitlerinin Tohumluk Dağıtımı" programında, yerli üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere milli patates çeşitlerine ait tohumluklar dağıtıldı. Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, akademik ve idari personel, öğrenciler ve üreticiler katıldı.

"Yerel üretimi artıracak"

Programda konuşma yapan TOGÜ Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, "Başçiftlik Beyazı" ve "Güngörbey" adlı milli patates çeşitlerine ait 20 ton tohumluk patatesin, DOKAP destekli projeyle üretildiğini belirterek projenin, yerel üretimi artırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat tarımında yapılan çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında bilgi verirken, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin de bölge tarımını güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini anlatarak milli projelere verdikleri desteğin altını çizdi.

"Ülke tarımına değer kazandıracak"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise konuşmasında, üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sunma misyonuna değinerek, milli çeşitlerin geliştirilmesiyle ülke tarımına önemli bir değer kazandırıldığını ifade etti. Üzüm, ceviz ve tütün gibi diğer yerel ürünlerde de önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, ata tohumlarının korunması için düzenlenen tohum takas etkinliklerini vurguladı.

Tören, üreticilere tohumluk patateslerin dağıtımıyla sona erdi. Katılımcılara, milli patates çeşitlerinden hazırlanan yemekler ikram edildi.

Milli patates çeşitleriyle yerel tarım güçleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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