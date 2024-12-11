Milli Parkların Gizemli Dünyası Konferansı Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince "Milli Parkların Gizemli Dünyası" konulu konferans düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü dolayısıyla düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Uludağ Milli Parkı Müdür Yardımcısı Murat Elmacı, milli parkların korunması gereken alanlar olduğunu söyledi.

Milli parkların da dünyanın diğer bölgeleri gibi küresel ısınmadan etkilendiğini belirten Elmacı, "Uludağ Milli Parkı da küresel ısınmadan etkileniyor. Karlanma süresi, karlı geçen gün sayısı ve karın alanda kalma süresi günden güne azalıyor." dedi.

Elmacı, milli parkta son yıllarda kar yağışının azaldığını dile getirdi.

Karın yağdığı dönemde değişiklik olduğunu aktaran Elmacı, "Normalde karın alanda kalması kasım ve aralık aylarında başlayıp mart ayına kadar devam ederken, şimdi ocak ayında başlıyor ve nisan ayına kadar kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Elmacı, Uludağ Milli Parkı'nın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefi Merve Barut ve Uludağ Milli Parkı memuru Talip Doğru'nun da konuşma yaptığı konferansa Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.