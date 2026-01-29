GTO'dan aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Şamdan'a plaket

Haberler

Gebze Ticaret Odası, aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Eray Şamdan'a plaket takdim etti. Şamdan, plaketin kendisini gururlandırdığını belirtti.

Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Eray Şamdan'a plaket verildi.

Şamdan, GTO Meclis Salonu'nda düzenlenen Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na konuk oldu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Şamdan'a plaket takdim etti.

Şamdan, verilen plaketin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, Aslantaş, Şerifalioğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
