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15 Temmuz proje yarışması ödülleri sahiplerini buldu

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Yarışmada, Ruhi Yükcü "Gördüm", Hikmet Uysal "Sanal Demokrasi Nöbeti: Türkiye Tek Yürek" ve Murat Mercan "15 Temmuz Sözlüğü: Kelimelerin Direnişi" çalışmalarıyla ödüle değer görüldü - İletişim Başkanı Burhanettin Duran: - "Milli hafızamızı güçlendirecek nitelikli fikirleri ve projeleriyle bu sürece katkı sağlayan tüm araştırmacılarımıza, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Milli Hafıza Projesi Çağrısı Yarışması'nda ödüle layık görülen proje sahiplerini tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında tarihi gecenin milletin ortak hafızasında taşıdığı anlamı geleceğe aktarmak, demokrasi bilincini güçlendirmek ve milli birlik ruhunu yaşatacak özgün çalışmaları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdikleri Milli Hafıza Proje Çağrısı'nın başarıyla tamamlandığını belirtti.

"Geçmişine sahip çıkan milletler geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa eder"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, 'Geçmişine sahip çıkan milletler geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa eder.'" açıklamasında bulunan Duran, bu anlayış doğrultusunda ortaya koydukları proje çağrısının, milli kimliği, ortak değerleri ve toplumsal hafızayı dijital çağın imkanlarıyla geleceğe taşıyacak pek çok nitelikli fikir ve eserin ortaya çıkmasına vesile olduğunu aktardı.

Duran, şunları kaydetti:

"Milli hafızamızı güçlendirecek nitelikli fikirleri ve projeleriyle bu sürece katkı sağlayan tüm araştırmacılarımıza, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor, değerlendirme süreci sonunda dereceye girerek ödüle layık görülen proje sahiplerini gönülden tebrik ediyorum. 15 Temmuz'da milli iradesine sahip çıkarak demokrasi destanı yazan, darbelere ve vesayet girişimlerine asla boyun eğmeyen aziz milletimizin ortak hafızasını güçlendiren bu kıymetli çalışmaların, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına ve milli birlik şuurumuzun daha da pekişmesine, kalıcı katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Milli Hafıza Projesi Çağrısı Yarışması'nda, Ruhi Yükcü "Gördüm" çalışmasıyla 1'inciliğe, Hikmet Uysal "Sanal Demokrasi Nöbeti: Türkiye Tek Yürek" çalışmasıyla 2'nciliğe ve Murat Mercan "15 Temmuz Sözlüğü: Kelimelerin Direnişi" çalışmasıyla 3'üncülüğe değer görüldü.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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