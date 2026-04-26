Milli Güreşçi Hakan Büyükçıngıl Avrupa Üçüncüsü Oldu

(ANKARA) - Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilogram serbest stilde bronz madalya kazandı. Türk güreşçiler turnuvayı iki altın, üç gümüş ve altı bronz madalya ile tamamladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün sona eren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, 125 kilogram serbest stilde Ermenistan'dan Khachatur Kahchtaryan'ı 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türk güreşçiler turnuvayı iki altın, üç gümüş ve altı bronz madalya ile tamamlamış oldu. Grekoromen stilde Rıza Kayaalp 130 kilogramda altın madalya alırken, Murat Fırat 67 kilogramda gümüş, Kerem Kamal 63 kilogramda ve Cengiz Arslan 72 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Nesrin Baş 68 kilogramda altın madalya alırken, Evin Demirhan Yavuz 50 kilogramda ve Elvira Süleyman Kamaloğlu 57 kilogramda gümüş, Tuba Demir 55 kilogramda, Beyza Nur Akkuş 65 kilogramda ve Buse Tosun Çavuşoğlu 72 kilogramda bronz madalya kazandı.

Erkekler serbest stilde ise tek madalyayı Hakan Büyükçıngıl kazandı.

Kaynak: ANKA
