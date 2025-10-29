Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı

(ANKARA) - Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan Fatih Erbakan, "Dizilerdeki lüks hayatlara özenip kısa yoldan zengin olma hayalinden başka ideali olmayan bir gençlik yetişti. Milli Gençlik Derneği devlet yönetimine, bürokrasiye dürüst ve inançlı kadrolar hazırlayacak." dedi.

Ankara'nın Balgat Mahallesi'nde Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreni yapıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan, açılış tarihinin 29 Ekim olarak belirlenmesinin, Milli Görüş hareketinin banisi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın doğum gününe ve aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesinden kaynaklandığını belirtti. Özvatan, hedeflerinin "21. Yüzyılın Erbakan'larını" yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nin amacının "insan yetiştirmek" olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün eğitim sistemi bunu sağlayamıyor. İmam Hatipler taşıdığı manadan uzaklaşmış, İlahiyatlar itikadi bozukluklarla dolmuş, okullarda milli ve manevi değerler verilemiyor, felsefe dersinde pozitivizm adı altında ateizm, biyoloji dersinde yakın zamana kadar evrim teorisi öğretiliyor. Dizilerdeki lüks hayatlara özenip kısa yoldan zengin olma hayalinden başka ideali olmayan bir gençlik yetişti. Milli Gençlik Derneği'nin devlet yönetimine, bürokrasiye dürüst ve inançlı kadrolar hazırlayacak."

Erbakan, Genel Merkez binasının hazırlanmasında emeği geçenlere, maddi manevi destek olanlara teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, binanın açılışı yapıldı.