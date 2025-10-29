Haberler

Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin ideallerinin olmaması ve eğitim sisteminin yetersizliğine dikkat çekti. Derneğin amacının dürüst ve inançlı kadrolar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan Fatih Erbakan, "Dizilerdeki lüks hayatlara özenip kısa yoldan zengin olma hayalinden başka ideali olmayan bir gençlik yetişti. Milli Gençlik Derneği devlet yönetimine, bürokrasiye dürüst ve inançlı kadrolar hazırlayacak." dedi.

Ankara'nın Balgat Mahallesi'nde Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreni yapıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan, açılış tarihinin 29 Ekim olarak belirlenmesinin, Milli Görüş hareketinin banisi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın doğum gününe ve aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesinden kaynaklandığını belirtti. Özvatan, hedeflerinin "21. Yüzyılın Erbakan'larını" yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nin amacının "insan yetiştirmek" olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün eğitim sistemi bunu sağlayamıyor. İmam Hatipler taşıdığı manadan uzaklaşmış, İlahiyatlar itikadi bozukluklarla dolmuş, okullarda milli ve manevi değerler verilemiyor, felsefe dersinde pozitivizm adı altında ateizm, biyoloji dersinde yakın zamana kadar evrim teorisi öğretiliyor. Dizilerdeki lüks hayatlara özenip kısa yoldan zengin olma hayalinden başka ideali olmayan bir gençlik yetişti. Milli Gençlik Derneği'nin devlet yönetimine, bürokrasiye dürüst ve inançlı kadrolar hazırlayacak."

Erbakan, Genel Merkez binasının hazırlanmasında emeği geçenlere, maddi manevi destek olanlara teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, binanın açılışı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.