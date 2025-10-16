Haberler

Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ilçedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin önemine vurgu yaptı ve başarılı çalışmalarına devam etmeleri konusunda teşvikte bulundu.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ilçede faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, beraberindeki Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile ziyaret ettiği Merkezin Müdürü Vahdettin Özdağcı'dan bilgi aldı.

Merkezin önemine işaret eden Kabahasanoğlu, kurumun sadece Of'a değil, Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Çaykara, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerine de hizmet verdiğini belirtti.

Gelişen toplum yapısının ve teknolojinin rehber öğretmenlerin önemini bir kat daha artırdığını ifade eden Kabahasanoğlu, "Sizlerin yaklaşımı, çözüm önerileriniz birçok sorunu belki de olmadan önleyecektir. O manada bu zamana kadar yaptığınız başarılı çalışmalarınıza yenilerinizi ekleyeceğinize inanıyor, başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.