Haberler

Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Öğrenci ve Velilerle Buluştu

Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Öğrenci ve Velilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli, öğretmen, öğrenci buluşmasına katıldı. Kabahasanoğlu, meslek liselerinin önemine vurgu yaparak, velilerin katılımını takdir etti.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

Kabahasanoğlu, beraberinde Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli, öğretmen, öğrenci buluşması etkinliğine katıldı.

Okul Müdürü Bülent Saka, yaptığı konuşmada, öğrencilerin mutlu ve başarılı olması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kabahasanoğlu ise velilerle her zaman iç içe olduklarını dile getirerek, "Hepinizi katılımlarınız nedeniyle tebrik ediyorum. Meslek lisesini memleket meselesi olarak görüyor, onların ihtiyacı olan her türlü imkanı onlara sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.