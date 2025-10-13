Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Öğrenci ve Velilerle Buluştu

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

Kabahasanoğlu, beraberinde Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli, öğretmen, öğrenci buluşması etkinliğine katıldı.

Okul Müdürü Bülent Saka, yaptığı konuşmada, öğrencilerin mutlu ve başarılı olması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kabahasanoğlu ise velilerle her zaman iç içe olduklarını dile getirerek, "Hepinizi katılımlarınız nedeniyle tebrik ediyorum. Meslek lisesini memleket meselesi olarak görüyor, onların ihtiyacı olan her türlü imkanı onlara sunuyoruz." dedi.