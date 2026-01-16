Haberler

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi merkezleri açıklandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, akademi hazırlık eğitimleri için öğretmen adaylarının eğitim göreceği illeri açıkladı. En büyük kontenjan sınıf öğretmenliği branşında yer alırken, çeşitli branşlardan adaylar belirlenen merkezlerde eğitim alacak.

MİLLİ Eğitim Akademilerinde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adaylarının, branşlarına göre eğitim görecekleri eğitim ve uygulama merkezlerinin bulunduğu iller açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; akademi hazırlık eğitimleri; Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek. Branşların kontenjan büyüklükleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan planlama ile bazı branşlar birden fazla merkezde, diğer branşlar tek merkezde eğitim alacak şekilde yapılandırıldı.

EN KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

2 bin 816 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliği, akademi hazırlık eğitimlerinin en yaygın şekilde yürütüleceği branş olarak öne çıktı. Bu branştaki öğretmen adayları; Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul olmak üzere 6 farklı eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimine alınacak. 1798 kontenjan ayrılan özel eğitim öğretmenliği için hazırlık eğitimleri, Gaziantep, Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirilecek. 843 kontenjan bulunan yabancı diller branşında hazırlık eğitimleri, Kayseri ve İstanbul olmak üzere 2 merkezde yürütülecek.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ SİVAS'TA

Akademi hazırlık eğitimlerine alınacak diğer branşların tamamında eğitimler, tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Okul öncesi öğretmenliği branşında hazırlık eğitimleri, Sivas'ta yürütülecek. MTA öğretmenliği (lise) için hazırlık eğitimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, felsefe ile Türk dili ve edebiyatı branşlarındaki eğitimler İstanbul'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde yapılırken; fen bilimleri, rehberlik, matematik, kimya, fizik, biyoloji, beden eğitimi, görsel sanatlar, teknoloji tasarım ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve tiyatro branşlarında hazırlık eğitimleri, Ankara'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

