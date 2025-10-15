Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alım Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamında "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu"nun yayımlandığını, tercih başvurularının 17-21 Kasım'da alınacağını, atamaların ise 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımlarının 18 Nisan'da yayımlandığı, başvuruların 21 Nisan-5 Mayıs'ta alındığı anımsatıldı.

Sözleşmeli Öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav sürecinin ise 23 Haziran-20 Ağustos'ta tamamlandığı hatırlatılan açıklamada, adayların sözlü sınav sonuçlarının "Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos'ta ilan edildiği belirtildi.

Adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarının 1-5 Eylül'de "eitiraz.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alındığı aktarılan açıklamada, itirazların sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim'de sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Ataması yapılan öğretmenler 19 Ocak 2026'da göreve başlayacak

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu' ise bugün yayımlandı. Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup, atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak."

Kılavuza, "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.