Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime... - Haberler

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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime...

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının 'meb.gov.tr' ve 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinden erişime...

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

 - Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

milli eğitim bakanlığı LGS Güncel Haberler

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