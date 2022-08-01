Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime... Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi. Güncel AA / Sertaç Bulur milli eğitim bakanlığı LGS Güncel Haberler

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