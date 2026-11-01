Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yahya Kemal Beyatlı'yı 68. yıl dönümünde andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, usta şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 68. yılında andı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yahya Kemal Beyatlı'nın mısralarında Türkçemizin zarafetini, tarihimizin sesini ve medeniyetimizin inceliklerini buluruz. Şiirleri, geçmişimizle kurduğumuz bağı her nesilde yeniden kuvvetlendirir. Bu edebi mirası evlatlarımıza aktarırken büyük şairimizi vefatının 68'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: AA